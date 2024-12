MILANO TRA BUSINESS E DIVERTIMENTO: LE TAPPE IMPERDIBILI PER RILASSARSI DURANTE UN VIAGGIO DI LAVORO

Milano è il cuore pulsante dell’economia italiana, qui infatti si svolgono alcuni dei più importanti eventi della moda, dell’industria e del commercio. Sono tante le persone che per motivi di lavoro si recano a Milano, una città che però sa anche come divertirsi.

Il capoluogo lombardo offre infatti una serie di attrattive turistiche, per non parlare della movida sempre scoppiettante fino a tarda sera. Per spostarsi in tutta tranquillità, e magari visitare qualche paese un po’ fuori mano durante i giorni di sosta a Milano, la soluzione migliore sarebbe noleggiare un’auto. Per avere maggiori informazioni è possibile consultare il sito di Maggiore.it, che offre un servizio di noleggio auto a Milano comprensivo di svariati modelli, che si adattano alle varie necessità.

Il tour a Milano non può che partire dal Duomo, dove svetta l’iconica Madonnina diventata il simbolo della città. Il Duomo fu progettato da Gian Galeazzo Visconti, a suo tempo signore della città, che decise di usare il marmo di Candoglia che ha conferito un grande fascino allo stile gotico della chiesa. Si può salire fino alla terrazza del Duomo, da dove godere di una magnifica vista a perdifiato sulla città.

Milano, oltre al Duomo, ha tanto da offrire in termini di arte e cultura, come ad esempio le numerose gallerie d’arte e le mostre disseminate in vari angoli della città, aperte anche di sera. Tra le attrattive da non perdere c’è il Palazzo Reale, con le mostre che di solito restano aperte fino alle 22:30, e il Museo del Novecento, tappa imperdibile per gli amanti dell’arte contemporanea.

Tra le cose da vedere a Milano c’è la galleria Vittorio Emanuele, tappa obbligata per gli amanti dello shopping. A proposito, gli shopaholic possono scatenarsi nel più sfrenato shopping tra le strade più famose di Milano che pullulano di negozi e boutique di grandi firme, a partire da via Montenapoleone.

Il capoluogo lombardo è ricco di sorprese e, benché qualcuno possa pensare che la città sia una giungla di cemento, in realtà c’è anche tanto verde. Uno dei polmoni verdi della città è il Parco Sempione dove, oltre a rilassarsi, è possibile godere dei meravigliosi eventi che vengono organizzati nel corso dell’anno.

Per vivere fino in fondo la movida di Milano, altra cosa imperdibile è il tradizionale aperitivo, un appuntamento abituale per i milanesi e anche per i turisti. L’happy hour è il momento di relax da concedersi dopo una riunione o un appuntamento di lavoro. Dove farlo? Ai Navigli naturalmente, luogo di ritrovo dei milanesi e dei turisti dove impazza la movida notturna.

In zona ci sono anche tantissimi locali, dove assaggiare le cucine di tutte le tipologie e di tutte le nazionalità. Si possono degustare i piatti tipici milanesi, ma chi cerca un gusto più esotico può concedersi una cena nei locali stranieri.