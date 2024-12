UNI3, A VALMADRERA GIANPAOLO SCHIAVO E LE STRATEGIE PER MANTENERSI IN SALUTE

VALMADRERA – L’amministrazione comunale di Valmadrera organizza il sesto incontro della rassegna UNI3 – Università della Terza Età, “Mantenersi in salute“, a cura di Gianpaolo Schiavo, che si terrà mercoledì 8 gennaio alle 15, presso la Sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera.

Dirigente e medico di primo livello presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Manzoni di Lecco, Gianpaolo Schiavo è anche operatore medico territoriale che agisce nel primo soccorso del 112 e presta la sua opera di medico nella Squadra di Soccorso Alpino. In questo incontro esporrà le strategie, le regole e gli accorgimenti per mantenere una vita sana anche nella terza età. Per invecchiare bene è necessario seguire uno stile di vita sano. Per promuovere e sostenere l’invecchiamento è necessario focalizzarsi sui contesti di vita, sulle relazioni, sulle abitudini che generano benessere perché la persona, anche quella anziana, è inserita in un ambiente in grado di influenzare la sua qualità di vita.

Nel successivo incontro, mercoledì 22 gennaio, sarà ospite Antonio Rusconi, già sindaco di Valmadrera e attualmente membro della giunta comunale, che parlerà di “Giudizio divino e passione umana” nel canto V dell’Inferno Dantesco.