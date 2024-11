CALCIO LECCO ALTA. VINCONO GLI ESORDIENTI MISTI, NELL’ATTESA DEL DERBY

LECCO – Battuta d’arresto per gli Esordienti 2013 della Lecco Alta contro la Manara sul campo di Barzanò.

Partita molto combattuta, caratterizzata da continui rovesciamenti di fronte. A prevalere in attacco i padroni di casa, che alla fine realizzano i due gol di vantaggio che consentono ai Barzaghesi di vincere. Risultato finale: 4 tempi a 2 per i padroni di casa. Nel dettaglio : 0-0; 1-0; 0-0; 1-0. A eccezione delle due sviste in occasione dei gol, la difesa della Lecco Alta si è dimostrata attenta e puntuale come sempre, ed è riuscita a contrastare tutte le azioni offensive della Manara, confermandosi reparto affidabile. Il pubblico lecchese sugli spalti, forse più numeroso dei tifosi locali, ha dimostrazione dell’attaccamento ai propri ragazzi sostenendo in modo sportivo la squadra.

Bella vittoria per gli Esordienti Misti della Lecco Alta sul campo dell’Oratorio Oggiono. Parte subito bene la squadra ospite che, pur sciupando diverse occasioni da rete, vince il primo tempo 1-0. Secondo tempo vivace e combattuto con le squadre che si affrontano a viso aperto. Vince ancora la squadra che rappresenta i rioni alti di Lecco in rimonta per 3-2. Terzo tempo di gestione per la Lecco Alta che consolida il risultato finale vincendo anche questa volta 1-0. Quarta frazione d’orgoglio per la squadra di Oggiono che vince per 2-1 e porta a casa un punto. Termina così la partita con la vittoria della Lecco Alta per 3 tempi a 1.

Si prepara così nel migliore dei modi per il derby cittadino con la Calcio Lecco 1912 che si terrà sabato 9 novembre a Civate.

Finisce in parità il derby cittadino Esordienti 2013 tra la Lecco Alta e Aurora San Francesco. Una partita combattuta e di buon livello da parte di entrambe le squadre. I padroni di casa, dopo un primo tempo in cui non riesce a concretizzare le diverse occasioni create, gioca il secondo e il terzo tempo in maniera ottima, con belle combinazioni, un buon gioco corale, riuscendo a segnare un paio di gol per tempo. Una bella partita anche a livello di intensità e agonismo che da segnali importanti per il cammino di crescita di questi bambini della Lecco Alta.