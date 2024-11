FESTA DI SAN CARLO, A MALGRATE FINE SETTIMANA RICCO DI APPUNTAMENTI

LECCO – Questo fine settimana un ricco calendario di appuntamenti in occasione della solennità di san Carlo a cui la parrocchia di Malgrate al Porto è intitolata.

Si inizia sabato 9 novembre, alle 18 dalla chiesa di San Carlo al Porto si terrà la processione con la statua di san Carlo seguita dalla messa presieduta da monsignor Bortolo Uberti.

In caso di pioggia si svolgerà tutto in chiesa.

Domenica 10 novembre, alle 11:15, sarà celebrata la messa, con a seguire il pranzo comunitario su prenotazione (informazioni sul sito leccocentro.it).

Il pomeriggio, dalle 14, presso la parrocchia in via Roma 10 a Malgrate, sarà animato con giochi preparati e gestiti dagli adolescenti per i ragazzi e la vendita delle caldarroste. Alle 16 preghiera in chiesa per tutti e a seguire merenda. In conclusione l’estrazione della sottoscrizione a premi san Carlo 2024 alle 17:30.