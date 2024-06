47ENNE CONDANNATO A 2 ANNI E 2 MESI PER MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

LECCO – Maltrattamenti in famiglia, condannato a 2 anni e 2 mesi un 47enne residente nell’hinterland di Lecco. I fatti risalgono sia al periodo prima della pandemia sia dopo e nel 2022 l’ormai ex moglie ha trovato il coraggio di denunciare A.J., originario dell’Albania e da anni residente nel Lecchese, con un regolare lavoro.

Più volte la donna ha subito maltrattamenti e in un’occasione è finita al Pronto Soccorso dell’ospedale di Lecco. Dopo la denuncia gli inquirenti, coordinati dalla Procura di Lecco, hanno ricostruito tutti gli episodi e il 47enne è stato rinviato a giudizio. Oggi è stato processato davanti al collegio presieduto dal giudice Paolo Salvatore, a latere Gianluca Piantadosi e Chiara Arrighi e al termine della discussione il PM Chiara Di Francesco ha chiesto l’assoluzione per l’imputato, così come la difesa, mentre la parte civile ha invocato una condanna per i vari episodi.

Dopo la camera di consiglio il presidente del collegio giudicante ha letto la sentenza con la condanna a 2 anni e 2 mesi dell’imputato, una multa di 800 euro e un risarcimento di 10mila euro.

Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni.

