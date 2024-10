CONSIGLIO PROVINCIALE, HOFMANN PROMETTE: “UNA SEDUTA AL MESE”

LECCO – Insediato questa sera, mercoledì, il “nuovo” consiglio provinciale di Lecco. Parla la presidente Alessandra Hofmann innanzitutto, augurandosi una partecipazione come quella di oggi, con la sala piena. “Si apre una stagione delicata ma promettente, sono orgogliosa e motivata a traghettare due diverse fasi”. Nel suo ultimo anno di mandato, quel che si augura la presidente è che la Provincia non sia un freno per le amministrazioni.

Successivamente procedono i consiglieri con i ringraziamenti. Lanfranchi si lamenta per le deleghe, chiede alla presidente di ragionare sulla questione e di trovare una figura idonea relativa alla comunicazione. Da Rocca un intervento sul giorno scelto per questo consiglio, dicendo che quello di mercoledì è un po’ “infelice” per i sindaci. Ma la data rimarrà proprio di mercoledì. La prossima seduta sarà il 30 ottobre, per una variazione di bilancio.

La presidente aggiunge infine un dato tecnico prima di concludere la riunione: “Di massima una volta al mese ci sarà un consiglio provinciale”.

Christopher Anelli Manzoni