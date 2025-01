BASKET DONNE: LBW INARRESTABILE, VINCE ANCHE A MARIANO

LECCO – Come da pronostico la LBW vince con Mariano e prosegue la striscia di successi consecutivi arrivata ora a 9. Tutto facile nel match valido come seconda giornata di ritorno del girone ovest della serie C femminile. Le ospiti impongono da subito il loro maggior tasso tecnico e con ben 4 triple messe a referto, chiudono il primo parziale sul 8-20. Ampie rotazioni per coach Canali e difesa super ermetica che nel secondo quarto concede solo 2 punti alle padrone di casa. All’intervallo la gara è ormai chiusa sul 10-36.

Dopo la pausa Lecco prova qualche soluzione difensiva concedendo troppo alle avversarie che segnano ben 18 punti, anche se il divario resta immutato. Nell’ultima frazione le blucelesti tornano a difendere e premere sull’accelleratore grazie ai canestri di Scola con due triple e ben 11 punti realizzati nel quarto che portano all’epilogo del +47. Due punti che consolidano la posizione di classifica alle spalle di Vittuone e Sondrio. Domenica prossima nuova trasferta sulla carta più insidiosa contro l’Ardor Bollate, dove occorrerà mantenere alta la concentrazione per tutti i 40′. Il match è in programma alle 18.

Gelateria Nonna Papera Mariano – LBW 34-81

(8-20, 10-36, 28-57)

Gelateria Nonna Papera Mariano: Cappelletti 10, Maroni 1, Orlando, Romanò 3, Pollini 2, Gazzola 1, Margjoku 1, Testa, Molteni 13, Giglia, Padovani 2, Natoli 1. All.: Cappelletti.

LBW: G. Galli 6, V. Aondio 9, Scola 11, Davide 4, Oggioni 4, Oddo 13, Ratti, S. Galli 10, Cincotto 7, M. Rota 6, Fumeo, Capellini 11. All.: Canali.

A fine gara il commento della coach lecchese Valentina Canali: “Le ragazze hanno giocato una partita solida, con qualche sbavatura di troppo in alcuni frangenti, soprattutto nelle conclusioni da sotto e nella tenuta dell’ 1c1 in difesa, ma con tanta applicazione e voglia di fare bene.La partita è stata comunque utile per dare tanti minuti a tutte le giocatrici e per provare alcune situazioni tattiche su cui stiamo lavorando in palestra. Ora testa alla prossima impegnativa trasferta a Bollate”.