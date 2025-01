BASKET, PER LA NP OLGINATE ARRIVA L’OSTACOLO DALMINE

LECCO – In campo per l’undicesima giornata di andata del campionato di Serie Dr3 di basket maschile, con la Np Olginate di coach Stefano Cattani, che venerdì sera alle 21:30 affronterà, al palazzetto Igino Ravasio, la forte formazione bergamasca del Cral Dalmine. Ossia la prima della classe. Una sfida decisamente interessante, con gli ospiti che partono favoriti.

“Purtroppo non siamo riusciti ad allenarci con continuità, causa varie situazioni – dice Cattani – Da inizio di questa settimana ci siamo trovati per iniziare la preparazione in vista del prossimo match e ci siamo concentrati per la prossima sfida di campionato. A livello infermeria, le vacanze natalizie ci hanno permesso di recuperare qualche elemento, anche se ovviamente la loro condizione atletica non è delle migliori. Ma è importante recuperare qualche atleta in previsione di un discorso più ampio e lungo per quanto concerne il nostro campionato”.

“La prossima sfida è decisamente difficile per la Npo – continua Cattani – Affrontiamo Dalmine, uno dei quintetti più forti del campionato. Loro sono favoritissimi, ma in questi contesti chiedo ai ragazzi di scendere in campo più che motivati e di giocare questa partita su ritmi elevati e intensi. Consapevoli del valore dell’avversario, ma Olginate ha l’obbligo di dare il massimo. E i ragazzi lo sanno. Il campo sancirà il risultato”.