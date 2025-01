CALCIO LECCO, IN PRESTITO DALLA REGGIANA IL 2004 GIACOMO CAVALLINI

LECCO – La Calcio Lecco 1912 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla società AC Reggiana 1919 il diritto alle prestazioni sportive di Giacomo Cavallini, classe 2004, esterno sinistro italiano, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

Nato a Bologna, si è messo in luce giovanissimo con il Progresso Calcio in Serie D guadagnandosi la chiamata della Reggiana, che lo ha inserito nella sua Primavera. Dopo aver disputato il campionato Primavera 2, nella stagione 2023/24 è tornato in D, in prestito alla Folgore Caratese.

Rientrato alla base in estate, ha firmato il suo primo contratto da professionista e raccolto 4 presenze con la Prima Squadra, 3 in Serie B e una in Coppa Italia.

In bluceleste indosserà la maglia numero 39.