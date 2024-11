CALCIO ROVINATA. VINCONO I PULCINI 2015 E GLI UNDER 10

LECCO – Gli Esordienti 2012 hanno giocato in casa con la Colicoderviese. I biancorossi partono decisi e grazie a un buon pressing riescono a chiudere gli avversari nella loro metà campo riuscendo anche a esprimere il proprio potenziale in attacco. La Rovinata sin dai primi minuti cerca di realizzare. Sono però gli ospiti a passare in vantaggio al 13′ su una buona azione in contropiede. La Rovinata non demorde e riesce a trovare il pareggio con Falcone. I padroni di casa controllano la situazione e solo grazie alle strepitose parate del portiere avversario non riescono a trovare il vantaggio. La beffa arriva a 10″ dal termine del tempo: palla persa in uscita e 1-2 per il ColicoDerviese. I biancorossi accusano il colpo e giocano un secondo tempo grintoso ma disordinato, commettendo l’errore di sbilanciarsi troppo e spalancando la porta ai 2 gol degli ospiti. Il terzo tempo è la fotocopia del primo, ritornano ordine e disciplina nella Rovinata e arrivano anche le reti di Rosina, Pietro Cosentino e Centineo. Vincere il quarto tempo è d’obbligo, ma troppa stanchezza da entrambe le parti non fa andare oltre allo 0-0. Finisce 2-3 una bellissima partita, giocata a viso aperto e a larghi tratti dominata dalla Rovinata che non riesce a raccogliere quanto espresso nei quattro tempi.

Gara in casa per i Ragazzi CSI a 7 con il Lierna. La Rovinata entra in campo rimaneggiata soprattutto nel reparto difensivo costringendo al sacrificio un ottimo Spinelli in versione stopper. I primi minuti sono caratterizzati da due errori che favoriscono due reti del Lierna dopo solo 6′. Nel secondo tempo subito i biancorossi si scuotono e iniziano ad affacciarsi nella metà campo avversaria: prima con Centineo che tira centrale, poi con Burdulescu che sulla ribattuta del portiere non riesce a realizzare. La rete arriva per i biancorossi con un filtrante di Colombo nello spazio e tiro a incrociare di Centineo che spiazza il portiere avversario. A 1′ dalla fine del primo tempo i padroni di casa vanno a un passo dal pareggio con una splendida punizione di Piras. La Rovinata tiene in mano la partita, ma è il Lierna a chiudere la gara a 3′ realizzando il definitivo 1-3 su calcio d’angolo.

Trasferta di cuore per i Pulcini 2015 che hanno giocato fuori casa con gli amici del Mandello. È sempre un piacere per i bambini di Germanedo ritrovarsi in campo con i coetanei lariani e anche quest’anno le aspettative non sono state disattese. La partita è abbastanza a senso unico, vince la Rovinata per 4 tempi a zero, con le reti di Abdou, Castagna, Cattaneo, Di Palma, Galliani e Lazzarato, che con emozione segna “la rete dell’ex”. Ma la vera vittoria è stata una partita leale e piacevole per tutti, con un arrivederci alla prossima occasione.

Impegno casalingo per i 2015 biancorossi che giocano il campionato Csi Under 10. La Rovinata ospita il Premana ed entrambe le squadre ce la mettono davvero tutta. Il primo tempo però viene vinto per 4-0 dai padroni di casa con le doppiette di Laganella e Gjini. Il terzo tempo è davvero una sfida serrata all’ultimo minuto, vinta dalla Rovinata per 2-1 con le reti di Rosina e Marieni. Nel quarto tempo sono ancora Gjini Rosina e Laganella a regalare la vittoria finale alla squadra.