CALCIO, STASERA LECCO-CALDIERO TERME: OCCHIO ALLA VIABILITÀ

LECCO – Stasera alle 20:30 l’incontro calcistico Lecco – Caldiero Terme presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco. Dopo lo 0-0 con l’Albinoleffe, i blucelesti sono chiamati alla vittoria anche perché la classifica piange con soli 20 punti totali. 15 il bottino di Caldiero Terme che attualmente è terzultima.

Nessuna tradizionale conferenza stampa della vigilia per il tecnico Gennaro Volpe, a dimostrazione del momento delicato che sta attraversando la Calcio Lecco. L’allenatore tra l’altro sarà ancora alle prese con numerose defezioni. Oltre ai lungodegenti Marrone, Di Gesù e Gunduz, sono ko Frigerio, Louakima, Beghetto, Billong e Battistini. Daniele Rocco, dopo il terribile incidente di Zanica, è tornato a casa. Probabile il modulo 3-5-2.

In occasione del match, le vie adiacenti al Rigamonti-Ceppi saranno interessate da alcune modifiche al transito veicolare e alle soste.

In particolare, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su tutti gli stalli di sosta di via Pascoli, via Cantarelli, via XI Febbraio (da corso Matteotti a via Cantarelli) e via Mattei dalle 16.30 alle 24.