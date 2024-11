CALCIO. VERSO LECCO-ALBINOLEFFE, VOLPE: “RIPORTARE EQUILIBRIO, TANTI GLI INFORTUNI”

LECCO – In vista del match di domani pomeriggio contro l’AlbinoLeffe, mister Gennaro Volpe è chiaro e deciso: “Bisogna portare risultati, nonostante il momento di estrema difficoltà anche dal punto di vista numerico”. Dopo la partita contro il Padova, caratterizzata da un risultato netto ma accompagnata da pesanti critiche nei confronti dell’arbitraggio, la squadra deve quindi trovare la quadra del gioco sul campo di Zanica ed ogni distrazione è da evitare.

Sull’avversario, il mister tiene alta la guardia: “Hanno fatto 13 punti nelle ultime 5 partite, nonostante un rendimento altalenante sono una squadra solida con un gioco rodato e dobbiamo assolutamente portare a casa punti contro di loro”.

L’attenzione non può che rivolgersi alla carenza realizzativa del reparto offensivo bluceleste, che però, secondo Volpe, non dev’essere il capro espiatorio per la situazione della squadra; come già ribadito nelle scorse settimane, per lui, “è importante ritrovare la grinta in quanto gruppo: il peso della situazione non lo devono reggere solo gli attaccanti, perché la fase offensiva la fanno tutti, quindi noi lavoriamo in funzione di questo”.

Il punto sulla situazione infortuni: “Di Gesù si è infortunato, Beghetto e Battistini li valuteremo fino all’ultimo, perché comunque sono stati fuori per infortunio. Galli l’abbiamo recuperato, Kritta è squalificato, Gunduz rimarrà fuori. Marrone è ancora in fase di recupero, ad inizio settimana prossima farà un esame di controllo, se non ci sono grosse problematiche potrebbe riniziare a correre e lo rivedremo in campo almeno a gennaio”. Sulla carta Lepore, “purtroppo, la carta d’identità non fa sconti a nessuno, ma in questo momento è un giocatore importante, fondamentale per il Lecco e per me. Sarà sicuramente in campo perché è una garanzia sotto l’aspetto tecnico e di leadership in campo”. Volpe spende parole anche per il giovane Louakima: “Giocherà dal primo minuto. È un ragazzo che ha sofferto il fatto di giocare poco, ha potenzialità, gamba ed entusiasmo, però deve essere bravo a fare bene entrambe le fasi. Domani avrà la sua chance”.