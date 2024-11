LECCO-PADOVA, LE DURE REAZIONI DI MISTER VOLPE E DEL MANAGER VITALI

LECCO – Sono durissime le parole degli uomini del club bluceleste al termine di Lecco-Padova 0-3 di sabato (qui il servizio di Lecco News) – risultato eccessivo, specie per come è maturato, e commentato senza giri di parole da Vitali e Volpe nell’immediato posta partita.

Il Club Manager Michelangelo Vitali: “Siamo incazzati con noi stessi, ma pretendiamo che al Rigamonti-Ceppi arrivino arbitri che siano in grado di garantire partite di questa caratura. Nel primo tempo mancano due rigori clamorosi“. Per mister Volpe “Arbitraggio imbarazzante, noi chiediamo rispetto per quello che facciamo, vedere una prestazione del genere della mia squadra che fino al 60′ se l’è giocata a viso aperto contro un Padova che ha vinto 15 partite su 17, poi l’arbitro ha spostato gli equilibri della partita…”

LE DICHIARAZIONI POST PARTITA DI VOLPE E VITALI:





RedSpo

–

LA CRONACA DEL MATCH DI IERI SU LECCO NEWS: