CINEMA. VOLA IL NUOVO AQUILONE: IN UN ANNO IL 20% DI PRESENZE IN PIÙ

LECCO – Martedì 23 luglio, con oltre 250 spettatori in piazza Garibaldi per l’ultima proiezione del Cineforum estivo, si è conclusa la stagione 2023/24 del Cinema Nuovo Aquilone, una stagione davvero speciale e resa possibile grazie al lavoro dei 109 volontari che prestano servizio nella sala.

Una sala con una programmazione ricca e curata, con le prime visioni da giovedì a domenica e l’appuntamento del cineforum il martedì pomeriggio e sera. Fra le proposte per il pubblico i percorsi dedicati all’Avvento e alla Quaresima, la rassegna per le famiglie con le Cinemerende e il laboratorio di critica cinematografica tenuto dal critico Gian Luca Pisacane.

La stagione 2023-24 ha visto la presenza di importanti ospiti, come i registi Matteo Garrone, Salvatore Nocita, Giorgio Diritti e Costanza Quatriglio, gli attori e registi Antonio Albanese e Giulio Base e il critico cinematografico Steve Della Casa, e la partecipazione del Nuovo Aquilone alla V edizione del Lecco Film Fest “Signora Libertà”.

Sono numerose le collaborazioni della sala con altre realtà: il cineforum estivo “Ma che film la vita!” organizzato con Confcommercio Lecco e Comune di Lecco, il cineforum del progetto “VoCaTe. Le voci della terra: ricordare è il futuro”, Officina Cinema, organizzata con il Gruppo Giovani Imprenditori di API Lecco e Sondrio, Cinetica, rassegna in collaborazione con Associazione Cure Malati Trattamento Palliativo, Nuovo Cinema Patagonia, percorso cinematografico all’interno del progetto “Cerro Torre parete ovest 1974-2024” della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, il cineforum dell’Università della Terza Età e le proiezioni speciali per “In Aut Lecco, Progetti condivisi per l’autismo” e MedFest – Festival del Medioevo nel territorio di Lecco e di Monza e Brianza.

Una stagione premiata dal pubblico: 24.206 spettatori paganti – senza contare le presenze per gli eventi cinematografici dall’ingresso libero e per le altre iniziative culturali del Nuovo Aquilone – che hanno fatto registrare un incremento del 20% rispetto al 2022/23, confermando il Nuovo Aquilone come una sala sempre più viva e radicata nella comunità lecchese.

Appuntamento per la riapertura e l’inizio della nuova stagione a giovedì 5 settembre con la prima visione del nuovo film di Gianni Amelio “Campo di battaglia”.