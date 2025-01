CIVATE, DA REGIONE 1,1 MILIONI DI EURO PER SEPARARE LE RETI FOGNARIE

LECCO – Approvata dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, la delibera che finanzia il progetto riguardante l’intervento per la separazione delle reti fognarie del bacino afferente a via Fontana nel Comune di Civate.

“Si tratta di un progetto già presente nella graduatoria del finanziamento degli interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri previsto dal Piano Lombardia ma non finanziato per mancanza di risorse. A seguito di stanziamento di ulteriori risorse, si è proceduto al finanziamento regionale di 1.197.221,48 euro destinato all’Ufficio d’Ambito di Lecco.

Migliorare e tutelare la qualità delle acque e ottimizzare l’utilizzo delle risorse idriche è obiettivo strategico regionale e in questo ambito sono state stanziate importanti risorse nella provincia di Lecco. Questo intervento, che rappresenta sicuramente un investimento fondamentale, si aggiunge infatti a una serie di interventi finanziati nell’ATO di Lecco negli scorsi anni, a conferma dell’impegno costante negli investimenti mirati all’efficientamento delle reti fognarie.

Ringrazio l’assessore Maione per l’attenzione continua verso tali iniziative e per aver messo a disposizione queste importanti risorse per un progetto che si inserisce in un più ampio impegno per la tutela ambientale del lago di Annone, contribuendo a proteggere il fragile ecosistema lacustre” dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.

Il presidente dell’Ufficio d’Ambito di Lecco Marco Domenico Bonaiti si unisce nei ringraziamenti al sottosegretario Piazza: “Il nostro ATO, con la gestione Lario Reti Holding, e grazie anche agli importanti contributi ricevuti, ha triplicato, dal 2016 ad oggi, gli investimenti annui per abitante residente. Dopo l’adeguamento e la razionalizzazione del sistema depurativo, l’attenzione può finalmente essere estesa alle reti fognarie, un terzo delle quali è ancora di tipo misto. I benefici attesi dal nuovo intervento finanziato sono molteplici, sia ambientali, sul torrente Pramaggiore che presenta condizioni di grave alterazione ed è affluente del lago di Annone, sia gestionali, con alleggerimento del carico idraulico sul principale depuratore dell’ATO a Valmadrera. Grazie a Regione Lombardia che ha destinato ulteriori risorse da investire nel nostro territorio.”