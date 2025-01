FUMETTI IN BIBLIOTECA. APPUNTAMENTO CON TERESA RADICE E STEFANO TURCONI

LECCO – Nuovo e conclusivo incontro in programma presso la biblioteca civica Uberto Pozzoli di Lecco per la serie dedicata al mondo del fumetto e organizzata in collaborazione con Bao Publishing, editore di fumetti tra i più influenti del panorama italiano (casa editrice, fra gli altri, del fumettista Zerocalcare). Venerdì 17 gennaio alle 20:30 la biblioteca civica ospiterà Teresa Radice e Stefano Turconi, due autori di grande talento e notorietà, pronti a condividere la loro esperienza e la loro passione per il fumetto.

Stefano Turconi è un illustratore di fumetti noto per il suo tratto elegante e dinamico, che ha contribuito a rendere indimenticabili molte opere. Tra i suoi lavori più celebri, “Il porto proibito” e “Non stancarti di andare”, entrambi realizzati insieme a Teresa Radice. Con uno stile che mescola tradizione e modernità, Turconi ha conquistato i lettori per la sua capacità di trasmettere emozioni attraverso il disegno. Teresa Radice, scrittrice e sceneggiatrice, è apprezzata per la profondità delle sue storie e la capacità di esplorare tematiche universali con sensibilità e poesia. I suoi testi si caratterizzano per una narrazione coinvolgente e personaggi indimenticabili. Recentemente Radice e Turconi hanno pubblicato insieme anche il terzo volume de “Le ragazze del Pillar”, parte del ciclo narrativo de “Il porto proibito”.

L’ingresso è libero, per maggiori informazioni sulla serata è possibile telefonare al numero 0341 481123 oppure scrivere a biblioteca@comune.lecco.it. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “Biblioteca Futura”, realizzato grazie al contributo di Regione Lombardia e finanziato dal bando regionale Avviso unico cultura 2024.