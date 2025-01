GIOVANILI DEL LECCO, DAL PSG MOLTENO BRONGIO TANTI PICCOLI CALCIATORI

MOLTENO – Dal 2023 il PSG Molteno Brongio ha iniziato una proficua collaborazione con l’attività di base della Calcio Lecco 1912. Grazie a questa partnership, la società è diventata il primo Centro Tecnico Ufficiale Bluceleste. La collaborazione è stata studiata per valorizzare la realtà e i tesserati, garantendo un percorso di crescita di alto livello per i giovani calciatori del territorio.

La cooperazione prevede la presenza fissa di un responsabile della Calcio Lecco 1912 (Matteo Russo), incontri di formazione specifica per gli staff tecnici PSG, allenamenti congiunti e la possibilità per gli atleti più meritevoli di allenarsi con i pari età blucelesti. Inoltre, gli staff tecnici del PSG hanno l’opportunità di assistere alle sedute di allenamento del settore giovanile bluceleste. Un lavoro serio, quello dell’attività di base del Molteno Brongio che ha l’obiettivo di ricercare e formare giovani talenti in grado di entrare a far parte del Lecco.

“Le serate formative degli allenatori stanno portando a un accrescimento del valore tecnico delle squadre che ci consente di dare l’opportunità a tanti bambini e ragazzini di entrare nelle rose della Calcio Lecco – commenta Matteo Russo, il responsabile tecnico del Molteno Brongio -. In questi anni abbiamo dato la possibilità a diversi giocatori di vestire la maglia del Lecco e il nostro obiettivo è formare sempre nuovi talenti da inviare nelle giovanili blucelesti. Anche quest’anno abbiamo tanti giocatori che sono in prova nelle squadre dell’attività di base e dell’agonistica del Lecco e questo sicuramente per noi è un orgoglio perché vuol dire che il percorso che stiamo facendo è quello giusto e soprattutto è importante che i nostri ragazzi abbiano la possibilità di andare a un livello superiore. Per la società e per noi tecnici responsabili è sicuramente un indicazione che quella che abbiamo imboccato è la via giusta che premia quello che stiamo facendo”.

Cosa dire siamo molto soddisfatti della grande evoluzione positiva del Molteno che dal 2023 ha fatto dei grandi passi avanti , grazie ad istruttori ben preparati , e un livello squadre cresciuto notevolmente, alcuni dei loro giocatori stanno facendo un percorso con noi per un eventuale inserimento nelle nostre rose.