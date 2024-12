IL PRESEPE VIVENTE DI SAN NICOLÒ PORTA LA SPERANZA PER LE STRADE DI LECCO

LECCO – Il presepe vivente dell’oratorio San Luigi di Lecco è un evento molto atteso a Natale che si svolge tra l’oratorio e si conclude nella basilica di San Nicolò. Quest’anno, il corteo della rappresentazione è partito dal Santuario Giubilare della Vittoria e ha raggiunto la basilica di San Nicolò per la celebrazione della messa di Natale per i bambini. La rappresentazione ha coinvolto un centinaio tra bambini e ragazzi. Il corteo ha seguito la stella, con angeli, magi, pastori e Sacra Famiglia interpretata da una giovane coppia dell’oratorio. È stato un modo per portare tra le strade della città un segno di speranza che illumini la vita.