MONZA-RESEGONE: LE CLASSIFICHE E I TEMPI DI TUTTI GLI ATLETI

LECCO – Arrivate anche le classifiche ufficiali della Monza-Resegone. Gli organizzatori della Società Alpinisti Monzesi quest’anno hanno deciso per una doppia formula di gara, classica e a staffetta, e così le squadre vincitrici sono state otto anziché quattro.

Viene confermata la vittoria del The Running Club con il tempo di 3h09’57”. Vince quindi il lecchese Davide Perego insieme ai due atleti di Arese, Andrea Soffientini e Roberto Patuzzo. Sul podio altre due squadre della provincia, ovvero l’Asd Gp Market di Molteno (con Dario Rigonelli, Stefano Tavola e Stefano Villa) in 3h24’49”, e l’Autocogliati di Lecco (Andrea Gandini, Cristiano Magni e Marco Redaelli) in 3h28’37”.

Tra le donne confermato il successo di DF Sport Specialist Uragani di Barzanò con Ilaria Bergaglio, Serena Natolini e Francesca Pretto, col tempo finale di 3h59’47. Alle loro spalle un’altra squadra targata DF Sport Specialist, in 4h22’34, composta da Aurora Bosia, Cristina Germozzi e Marta Rusconi. Terza piazza per la Df Sport Specialist di Sovico, in 4h31’07”. Nessuna lecchese è salita sul podio nelle squadre miste.

La staffetta la vince l’Affari&Sport di Villasanta in 2h43’37”. La miglior squadra lecchese è stata la 3Asen Fisiorun.it, quarta in campo maschile in 3h00’09” grazie a Michele Bottone, Mattia Dell’Oro e Renzo Raimondi. Al femminile vince l’Agriturismo Monsereno di Imbersago in 3h39’33” con Alessandra Arcuri, Alessia Ippolito e Claudia Redaelli. Secondo posto per le lecchesi della 3Life in 4h00’04”, ovvero Gloria Agostini, Monica Gallo e Claudia Sottocornola, terzo per il Ristorantepizzeriatre di Merate in 4h20’15” con Barbara Accorigi, Antonella Anghileri e Vittoriana Motta.

Tra le staffette miste i Falchi Olginatesi vincono quella due donne e un uomo col crono di 3h51’15”. Stefania Menga, Roberto Montesano e Anastasiya Solovyeva hanno infatti battuto la Sev Valmadrera dei fratelli Gilardi con Daniela, Romano e Silvia al traguardo in 3h52’34”. Nessuna staffetta lecchese sul podio tra quelle formate da due uomini e una donna. La premiazione ufficiale è in programma per venerdì 28 giugno alle 21 all’Arengario di Monza.