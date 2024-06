VERCURAGO: PRIMO CONSIGLIO PER MAGGI, “ATTENZIONE ALLA PERSONA E AL TERRITORIO”

VERCURAGO – Martedì 25 giugno si è tenuto il primo consiglio comunale dell’amministrazione di Roberto Maggi, vincitore delle elezioni dell’8-9 giugno.

Ad aprire l’organo rinnovato è stato il passaggio formale dell’esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale: il nuovo consiglio, composto per il gruppo di maggioranza da Carlo Greppi, Michele Meoli, Paolo Baio, Alberto Bonacina, Paola Riva, Federico Radaelli e Gaia Papini e per il gruppo di minoranza da Carlo Malugani, Dario Zangani e Gioachino Riva, ha approvato il punto.

A seguire il sindaco Roberto Maggi ha prestato giuramento, sottolinenando in particolare, in un discorso di ringraziamento, che “è compito del consiglio farsi carico delle istanze dei votanti di entrambe le liste, ma soprattutto del consistente gruppo degli astenuti”.

Il sindaco ha poi comunicato le nomine dei componenti della giunta comunale e del vicesindaco: Carlo Greppi sarà vicesindaco e assessore a Lavori Pubblici, Edilizia Privata e Manutenzione delle proprietà comunali, Paolo Baio sarà assessore a Politiche del Lavoro, Commercio e attività produttive, Affari legali. Il sindaco si occuperà di Affari generali, Urbanistica, Comunicazione, Sicurezza e Polizia locale.

Visto il fatto che a Vercurago è possibile nominare solo due assessori, Maggi ha affermato di “ritenere opportuno utilizzare le capacità dei consiglieri di maggioranza per settori specifici”: Michele Meoli si occuperà di Politiche sociali e servizi alla persona, Cultura e Dialogo con oratori e associazioni; Gaia Papini di Pubblica istruzione, Politiche giovanili e Referente social media; Paola Riva di Bilancio, Monitoraggio bandi di finanziamento e Politiche per il Turismo; Alberto Bonacina di Politiche per la Famiglia e Disagio giovanile; Federico Radaelli di Ambiente, Ecologia, Politiche energetiche, Politiche per lo Sport e il Tempo libero.

Sono stati poi designati i capigruppo dei gruppi consiliari, Michele Meoli per “Insieme per Vercurago” e Carlo Malugani per “Vercurago Ideale”.

Malugani ha preso la parola per evidenziare il ruolo della propria minoranza: “Saremo un’opposizione concreta, critica e allo stesso tempo costruttiva in consiglio, per raggiungere tutti i cittadini che voi avete per alcuni aspetti trascurato. Ai consiglieri di maggioranza chiedo di pretendere trasparenza e partecipazione alle decisioni dell’amministrazione, senza lasciar correre in nome di un’appartenenza”. Malugani ha poi ringraziato Raffaele Pascuzzi, già consigliere e candidato con Vercurago Ideale, che non è stato eletto a giugno.

Preso atto dei criteri per la nomina dei rappresentanti del consiglio comunale presso enti, aziende e istituzioni, Maggi ha poi presentato le linee programmatiche per il prossimo quinquennio: “La nostra volontà è mettere la persona al centro delle azioni economiche, sociali e strutturali; riguardo la comunità e le relazioni, in particolare, vogliamo sostenere le politiche per la famiglia con aiuti alle giovani coppie e l’accesso agevolato all’asilo nido e alla scuola materna e le politiche abitative; sviluppare attività ambientali e culturali, potenziare le attività per la terza età e per i giovani, sostenere il turismo, curare le manutenzioni e le acque meteoriche, incentivare il turismo, monitorare la viabilità, installare nuove telecamere e, entro l’anno, sostituire tutta l’illuminazione con luci a led”.

Malugani ha messo in luce alcuni problemi da monitorare: “In particolare i danni delle acque meteoriche in via Roma e a Somasca, oltre alla manutenzione del verde e del cimitero lamentate dai cittadini e alla sicurezza delle vie, dove i veicoli sfrecciano, in particolare via Italia, via san Gerolamo, via san Mauro e il lungolago, con attenzione alle soste non corrette. Ritengo utile sfruttare lo strumento della capigruppo per dialogare in merito”.

Si è passati poi alla nomina della commissione elettorale, dove sono stati votati come principali membri Paola Riva, Alberto Bonacina e Gioachino Riva e come secondari Gaia Papini, Federico Radaelli e Dario Zangani (in piedi).

L’elezione della commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari ha visto la nomina per il gruppo di maggioranza di Paolo Baio e per quello di minoranza di Dario Zangani.

La conclusione del consiglio è stata l’occasione per porre un saluto e un ringraziamento a Werther Pozzi Maggi (primo da sinistra nella foto della giunta comunale), segretario comunale che ha presieduto il suo ultimo consiglio comunale a Vercurago e sarà assegnato ad altre realtà.

Michele Carenini