MOTORI. BODEGA E FERRI SI LAUREANO CAMPIONI ATCC ITALY 2024 AL MUGELLO

SCARPERIA (FI) – Con un weekend di anticipo, Giuseppe Bodega e Fulvio Ferri si sono laureati Campioni ATCC Italy 2024. Grazie alla doppietta conquistata nel round del Mugello, l’equipaggio del progetto A45E1 ha colto l’importante affermazione quando al termine della stagione manca ancora l’appuntamento di Misano Adriatico, che si trasforma così in una passerella per il duo vincitore. Per Giuseppe Bodega, gentleman driver lecchese, si tratta della seconda affermazione nella serie, dopo il titolo conquistato lo scorso anno, mentre Ferri, vicecampione 2023, è al suo primo alloro nelle competizioni FX Racing Weekend.

“Sono davvero felice! Vincere non è mai facile, confermarsi è ancora più complicato”, ha commentato Giuseppe Bodega, che in questa stagione ha colto 10 successi in 10 gare in coppia con il compagno di squadra. “Lo scorso anno io e Fulvio avevamo conquistato una doppietta in campionato per il progetto A45E1. L’obiettivo di questa stagione era conquistare il titolo insieme e ci siamo riusciti, conquistando la vittoria in tutte le gare. Fulvio, insieme a Massimo Arduini, mi hanno aiutato tanto nella mia crescita professionale in questi anni e questo successo è anche e soprattutto merito loro”.

“Giuseppe più che un compagno di squadra è un amico, vederlo vincere è sempre un piacere, poter condividere in auto questa gioia non ha prezzo. È maturato tanto in questi anni e con il supporto del progetto A45E1 è diventato un pilota ormai completo, gran parte del merito di questo successo è tutto suo”, sono state le parole di Fulvio Ferri.

“Confermarsi al top nel motorsport è sempre stata la cosa più complicata. Due titoli consecutivi sono un risultato incredibile per noi. Ci motiva ancora di più a migliorarci e cercare nuovi traguardi”, ha dichiarato Massimo Arduini, 5 volte Campione Italiano Turismo che ora veste i panni di Team Manager del progetto A45E1. “Giuseppe è stato incredibile ed è sempre più concreto e consistente, Fulvio è stato prezioso nel dargli sempre un reference e alzare l’asticella delle prestazioni, facendo crescere tutto il team. Abbiamo fatto un lavoro di squadra di altissimo livello. Dopo due titoli tricolori ATCC Italy siamo alla ricerca di nuove sfide e una di queste sarà il debutto della nuova versione della nostra A45E1, in dirittura di arrivo nelle prossime settimane e pronta a calcare i campi di gara il prossimo anno. Non vediamo l’ora di iniziare questa nuova sfida”.