NOTTE DI VITA: I CORI DEL MAESTRO BUSSANI CANTANO IL NATALE

LECCO – Il progetto “NoTte di vita” nasce dalla volontà del maestro Francesco Bussani di portare in un tour nel territorio della provincia di Lecco concerti natalizi interpretati dai tre cori da lui diretti: il Coro Alpino Lecchese, il Coro Vandelia di Barzio e il Coro Nives di Premana.

I concerti si terranno domenica 1 dicembre, alle 20.30 nella chiesa parrocchiale di Galbiate, sabato 21 dicembre alle 20.30 a Lecco nella chiesa parrocchiale di Germanedo, domenica 22 dicembre alle 20.30 nella chiesa parrocchiale di Ballabio e lunedì 23 dicembre alle 20.30 nella chiesa parrocchiale di Premana.

Il titolo, che gioca attorno all’uso delle due “T”, formando sia la parola “notte”, sia “note”, racchiude il significato del progetto ossia la nascita del Signore Gesù nella notte di Natale e di una nuova musica per la nostra società. Le voci dei cori saranno quindi lo strumento per intonare un inno alla vita, allo stare insieme, alla coralità, appunto.

I concerti, che nelle quattro tappe vedranno le singole esibizioni delle tre compagini e l’interpretazione di alcuni brani tutti insieme, avranno il Natale come tema trasversale, narrato dai presentatori sempre in modo differente. Esibizioni, dunque, che in modo complementare toccheranno musica e parola, anima e cuore di brani che in sé racchiudono il profondo senso dell’amore infinito.

Il progetto, diretto artisticamente dal maestro Bussani, è stato realizzato grazie alla squadra dei presidenti Paola Pozzi, Cristina Barbini e Stefano Gianola con il contributo dei loro consiglieri e collaboratori. Ogni concerto, ad ingresso libero, sarà l’occasione per sostenere l’Associazione “Tinnamoreraidime“.