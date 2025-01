PALLAMANO MOLTENO, GAGLIARDI: “CONTRO IL ROMAGNA SARÀ UNA GARA DIFFICILE”

MOLTENO – Nella terza giornata di ritorno del campionato di Serie A Silver di pallamano, si giocherà una sfida importante in chiave playoff. Sabato alle 19, al PalaCavina di Imola, il Salumificio Riva Molteno farà visita all’ostica formazione del Romagna.

Come sempre, prima della presentazione della prossima sfida, un passo indietro per analizzare con il tecnico della squadra lecchese, Danilo Gagliardi, la prestazione contro Mascalucia. “Un Molteno attento ed equilibrato, che ha giocato molto bene in fase difensiva ma anche in fase offensiva, sbagliando poco nel gioco veloce, situazione tecnica che ha messo in grande difficoltà la squadra avversaria – dice Gagliardi – Sono soddisfatto della vittoria, ma anche della prestazione della squadra”.

Inizialmente è stato un Molteno che in alcune circostanze è sembrato poco reattivo. “Non è esattamente così – risponde il tecnico – All’inizio abbiamo avuto qualche problema di ripiegamento, nel senso che non abbiamo gestito bene la fase attacco-difesa. Quasi immediatamente abbiamo ritrovato la giusta collocazione in campo, trovando sinergia tra i reparti, e con il gioco, e la velocità nel girare palla, siamo riusciti a prendere un gap importante”.

Sguardo ora alla prossima sfida contro il Romagna, formazione che si trova subito dietro al Molteno. “Giocare contro Romagna è sempre difficile – spiega Gagliardi – Hanno una lunga tradizione e un’ottima esperienza agonistica. Sono consapevole, e lo sanno anche i ragazzi, che giocare sul loro campo non sarà facile per più motivi. Mettiamoci anche le qualità e le capacità di alcuni loro elementi. Ma noi siamo il Molteno e abbiamo dimostrato il nostro potenziale e le nostre qualità tecnico-tattiche. Ci stiamo preparando molto bene per questa importante sfida. La squadra è molto determinata e coesa. Ovviamente è vietato sbagliare. Non voglio disattenzioni, ma una forte continuità nel pressing e nel gioco. Per noi è fondamentale vincere questa partita. A livello di infermeria, avremo ancora fuori Davide Galliano – conclude Danilo Gagliardi – ma il Molteno vanta un roster di grande rispetto e chi giocherà sono certo che darà il massimo”.