CALCIO. A GIALAPPA’S NIGHT DI NUNNO PROTAGONISTA, TUTTE LE CLIP

LECCO – La puntata di ieri sera dello show “Gialappa’s Night“, il più recente spazio d’intrattenimento per il duo comico della Gialappa’s Band, ha visto suo malgrado un protagonista ben noto per le vicende calcistiche (ma in particolare extra-campo) blucelesti: l’ex patron Paolo di Nunno, presidente della promozione in Serie B e attualmente ripartito dalla Promozione con la Baranzatese, è stato infatti preso di mira dai comici e dagli ospiti del programma per i suoi celebri sfoghi.

Il duo ha commentato l’infelice episodio del discorso allo stadio prima della sfida con il Palermo, in cui il pres aveva affermato che il Lecco era destinato alla Terza Categoria ed era andato allo scontro frontale con i tifosi, microfono alla mano, con lo stadio che lo sbeffeggiava.

Un’altra occasione molto amara per i supporters blucelesti, che ha però scatenato il riso della Gialappa’s, è stata quella del battibecco a seguito della partita contro la Pro Patria: l’amaro 1-3 di una partita dall’arbitraggio discutibile portò al deferimento con multa di Di Nunno, che accusò l’arbitro di essere stato comprato dagli avversari e la presidente della squadra bustocca di essere una corrotta.

A suscitare la sorpresa dei commentatori però è stato soprattutto l’episodio avvenuto in occasione della sfida al Rigamonti-Ceppi contro il Pordenone, dove Di Nunno, in segno di protesta per il rigore concesso agli avversari in zona Cesarini, si era buttato in un’insolita “invasione di campo” a bordo del suo mezzo, passando davanti alla porta dei neroverdi e insultando il portiere.

A questo link è possibile vedere il video con i commenti della Gialappa’s Band.