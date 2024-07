POL. ROVINATA: IN PRIMA SQUADRA TANTI GIOVANI PER LA STAGIONE 2024/25

LECCO – Al campo sportivo di Germanedo la presentazione della prima squadra della Pol. Rovinata che parteciperà al campionato di Seconda Categoria per la stagione 2024/25. A fare gli onori di casa c’erano il presidente Michele Gattoni e il vice Simone Donizetti.

Dopo un buon campionato da neopromossa, la Rovinata si ripresenta al via della nuova stagione con tante novità a partire dalla guida tecnica della squadra affidata a Fabrizio Ralli, ex allenatore del San Zeno, coadiuvato dall’allenatore dei portieri Marco Giovari.

Tante novità anche per quanto riguarda la rosa che vedrà la presenza di parecchi giovani, alcuni nuovi, e altri promossi dalla squadra Juniores, che saranno affiancati da un nutrito gruppo di giocatori della passata stagione che hanno deciso di continuare a offrire la propria esperienza per tenere alti i colori della formazione biancorossa, a partire dal capitano Stefano Mangili, non più giovanissimo ma con l’entusiasmo di un ragazzino.

Il presidente Gattoni ha ringraziato staff e giocatori per aver scelto di far parte della Polisportiva che, oltretutto, quest’anno raggiunge l’importante traguardo dei 50 anni. Nel suo intervento il presidente ha poi sottolineato con orgoglio l’ingresso in prima squadra di ben 5 ragazzi cresciuti nel settore giovanile, frutto dell’impegno e dell’attenzione di allenatori e dirigenti nel seguire e far crescere un settore che conta numeri importanti con la presenza di oltre 400 calciatori.

Infine Mister Ralli, dopo aver ringraziato la società per l’incarico e la fiducia accordategli, si è detto particolarmente contento di dover guidare una squadra con tanti giovani. Il mister ha espresso soddisfazione per la rosa che gli è stata messa a disposizione, ha esortato tutti i ragazzi ad affrontare la stagione con impegno, serietà, costanza negli allenamenti; senza fare inutili proclami, solo così potremo toglierci delle soddisfazioni e guardare con fiducia ai verdetti che il campo esprimerà.

La serata si è conclusa con il classico brindisi e il taglio della torta. Ora l’appuntamento è fissato al 20 agosto per l’inizio della preparazione.