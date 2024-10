I LAVORI FAI DA TE PIÙ SEMPLICI PER LA CASA: COME FARE DA SOLI I PICCOLI INTERVENTI STRUTTURALI

Il fai da te in casa può essere un’attività gratificante e conveniente, soprattutto quando si tratta di piccoli lavori strutturali che non richiedono l’intervento di un professionista. Con un po’ di pazienza, la giusta strumentazione e qualche accorgimento, è possibile realizzare miglioramenti significativi nella propria abitazione. In questo articolo, vedremo alcuni lavori che possono essere affrontati facilmente da soli, senza rinunciare alla sicurezza e al risultato finale.

Installazione di mensole e ripiani

L’installazione di mensole è uno dei lavori fai da te più comuni e relativamente semplici da svolgere in casa. Per farlo, è necessario procurarsi delle staffe, viti adeguate e un trapano. Dopo aver scelto la posizione della mensola, si può iniziare misurando la distanza tra le staffe e segnando i punti di fissaggio sul muro. Un trapano con le punte adatte per forare la parete farà il resto del lavoro.

Quando si tratta di pareti in muratura, è importante utilizzare le migliori punte trapano muro da acquistare online per garantire che i fori siano eseguiti correttamente. Questo permetterà di montare saldamente le staffe, evitando spiacevoli incidenti. Una volta fissate le staffe, basterà appoggiare la mensola e avvitare le viti di sicurezza.

Riparazione di piccole crepe nei muri

Le crepe nei muri possono essere causate da vari fattori, come l’assestamento naturale della casa o urti accidentali. Se si tratta di crepe sottili, è possibile intervenire in modo semplice e veloce. La prima cosa da fare è pulire la crepa, eliminando polvere e detriti. Dopodiché, si può applicare dello stucco per muri con l’aiuto di una spatola, facendo attenzione a riempire bene tutta la fessura.

Una volta asciutto, lo stucco va carteggiato con carta abrasiva fine per ottenere una superficie liscia e uniforme. Infine, sarà sufficiente passare una mano di vernice per ripristinare l’aspetto originale della parete. Questo lavoro richiede pochi materiali e attrezzi, ma l’impatto visivo può essere notevole.

Montaggio di battiscopa

Il montaggio dei battiscopa è un altro lavoro che si può affrontare in modalità fai da te, contribuendo a migliorare l’aspetto degli ambienti domestici. Per prima cosa, è necessario tagliare i battiscopa alla lunghezza giusta, utilizzando una sega da legno o una sega circolare. In seguito, si applica la colla per fissare i battiscopa alla parete. In alternativa, è possibile usare dei chiodi senza testa per fissarli in modo più sicuro.

Per i punti angolari, sarà utile praticare dei tagli a 45 gradi, in modo che i battiscopa si congiungano perfettamente. Questo lavoro non solo aggiunge un tocco di eleganza, ma protegge anche le pareti dall’usura quotidiana.

Posa di pavimenti flottanti

Il pavimento flottante, solitamente costituito da pannelli di laminato o PVC, è una soluzione pratica e versatile per rinnovare i pavimenti di casa senza ricorrere a interventi invasivi. Questo tipo di pavimento si posa direttamente sulla superficie esistente, senza bisogno di colla o fissaggi, poiché i pannelli sono dotati di un sistema ad incastro.

Prima di iniziare, è importante livellare bene il fondo e posizionare un tappetino fonoassorbente per migliorare l’isolamento acustico. La posa dei pannelli è abbastanza semplice: basta seguire il sistema ad incastro, assicurandosi che le giunzioni siano perfettamente allineate.

Sostituzione delle maniglie delle porte

Le maniglie delle porte possono essere cambiate facilmente con pochi attrezzi e un minimo di manualità. Per sostituire una maniglia, è sufficiente svitare quella vecchia e montare quella nuova utilizzando le viti in dotazione. In alcuni casi, potrebbe essere necessario forare leggermente la porta per adattare la nuova maniglia.

Scegliere una maniglia di qualità può migliorare non solo l’estetica, ma anche la funzionalità della porta, garantendo una chiusura più sicura e agevole.

Rifacimento del silicone nelle giunzioni dei bagni e delle cucine

Col tempo, il silicone che sigilla le giunzioni tra lavandini, vasche da bagno e piastrelle tende a deteriorarsi, perdendo la sua capacità di proteggere dall’umidità. Rifare il silicone è un lavoro abbastanza semplice che richiede pochi strumenti: una pistola per silicone, del nastro adesivo e una spatola.

Dopo aver rimosso il vecchio silicone con un cutter, si applica il nuovo silicone lungo le giunzioni, utilizzando il nastro adesivo per delimitare l’area da trattare. Successivamente, con la spatola si modella il silicone per ottenere una finitura liscia e uniforme. Questo tipo di intervento previene infiltrazioni d’acqua, migliorando la durata delle superfici.