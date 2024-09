RIAPERTURA DELLA SS36. LE CONGRATULAZIONI DI MAURO PIAZZA AL MINISTRO SALVINI E ALL’ANAS

LECCO – “In merito alla notizia sulla riapertura della carreggiata sulla strada statale 36 in direzione Milano entro il primo pomeriggio, chiusa nella mattinata per caduta di calcinacci all’altezza di Mandello del Lario, nella galleria Luzzeno, sono particolarmente soddisfatto per questo annuncio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ringrazio il Ministro Matteo Salvini e tutto il personale del Ministero per la grande attenzione riservata. Ringrazio inoltre l’ANAS per aver reso possibile questo importante risultato e la Provincia di Lecco per l’immediato e il tempestivo intervento che ha reso possibile la riapertura in tempi ristretti” dichiara il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.

LA CRONACA DELLA MATTINA