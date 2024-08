SANTA CECILIA MUSIC FESTIVAL. “UN GRANDE RISULTATO… CORALE”

LECCO – “Lo scopo di questo Festival, in collaborazione con il Comune di Lecco e dedicato a Santa Cecilia, la patrona dei gruppi musicali, è prima di tutto una dimostrazione di unione associativa in un unico programma di esibizioni della durata di tre giorni, per raccontare al pubblico chi sono oggi i gruppi appartenenti alla Consulta attraverso innovazioni di repertorio, curiosità e sorprese”. Così Michele Casadio, presidente della Consulta Musicale di Lecco al termine del Consiglio Direttivo di ieri sera, dove si sono stabiliti in via definitiva i dettagli dell’evento grazie al meticoloso lavoro di tutti i consiglieri e delle segretarie.

Soddisfatto, il presidente ha poi posto l’accento sui luoghi dei concerti, che abbracciano tutta la città, dal centro ai rioni e ha sottolineato la soddisfazione nel vedere le otto associazioni collaborare tra loro con grande motivazione, sia sul lato artistico sia su quello organizzativo. “Le serate saranno proposte in modo accattivante e innovativo, facendo in modo che questo Festival possa raccontare Lecco attraverso le sue potenzialità musicali nella volontà di continuare a perseguire ideali di inclusione, condivisione e tutela del patrimonio corale e strumentale. Un grazie quindi a tutti i presidenti e ai direttori artistici che stanno programmando le serate in sintonia e spirito di squadra”.

Il programma:

PESCARENICO – venerdì̀ 15 novembre ore 21.00

Direttori: GianMarco Aondio e Riccardo Invernizzi

Coro San Giorgio di Acquate e Coro Grigna dell’A.N.A. di Lecco

Chiesa dei Santi Materno e Lucia

CENTRO CITTÀ – sabato 16 novembre ore 21

Direttori: Davide Spreafico e Francesco Bussani

Banda Manzoni Città di Lecco e Coro Femminile Vandelia

Santuario Nostra Signora della Vittoria

BONACINA – domenica 17 novembre ore 15.00

Direttori: Alessandro Zubani e GianMichele Brena

Gruppo folcloristico Renzo e Lucia con firlinfeu Lecco e Coro Leucum dell’Auser Lecco

Chiesa Sacro Cuore e San Bernardino

CALEOTTO – domenica 17 novembre ore 21.00

Direttori: Antonio Scaioli e Francesco Bussani

Accademia Corale di Lecco e Coro Alpino Lecchese

Chiesa di San Giuseppe al Caleotto