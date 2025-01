SCI CLUB LECCO. AMIDEI “REGINA” DELLA VAL PALOT, DUE ORI NELLO SLALOM

In evidenza anche Tommaso Vistali lunedì e Matteo Vaglio martedì entrambi primi nella classifica Aspiranti.

Nella gara di lunedì, Amidei si impone fermando le lancette del cronometro sul tempo di 1’29”20, ottima gara per la compagna di squadra Giorgia Sala di poco fuori dal podio, per lei un 6° posto.

Nella gara di martedì, Amidei si ripete rimettendo piede sul podio più alto con il “best time” di 1’29”91. Gara eccellente anche per Sala che si deve accontentare di un 4° posto.

Nella gara maschile di lunedì, si impone Diego Bucciardini autore di una splendida gara chiusa con il miglior tempo di 1’26”86. Ottima prestazione anche per Tommaso Vistali che arriva in 13^ posizione assoluta che vale il 1° posto nella classifica Aspiranti. Giornata no per tutti gli altri: fuori nella prima manche Matteo Vaglio, Giacomo Galli, Marco Balen, Leo Lampugnani, Alessandro Pizzi, Simone Tondale e Nico Picech.

Nella gara di martedì, si mette in evidenza Matteo Vaglio che entra nella top ten conquistando il 7° posto assoluto col tempo di 1’27”99. Buona prova per Simone Tondale 15°, quindi Leo Lampugnani 21° e 1° nella classifca Aspiranti, seguito da Marco Balen 25°. Fuori nella prima manche Tommaso Vistali, Alessandro Pizzi e Nico Picech. La vittoria è andata all’andorrano Alex Rius Gimenez che ha chiuso in 1’26”38.