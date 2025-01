SCI LECCO: NEL GIGANTE DI TEMÙ BRILLANO LE DONNE, 4 PODI IN 3

TEMÙ (BS) – Donne in evidenza per lo Sci Club Lecco sulle nevi di Temù, dove sabato e domenica si sono disputate due gare Fis Junior femminili e maschili.

A sfoderare due prestazioni eccezionali è stata Linda Amidei che ha otttenuto un 3° posto nella prima gara e il 2° posto nella gara di domenica con Giorgia Sala salita a sua volta sul podio ottenendo il 3° posto (in copertina), mentre Vittoria Giacomelli ha vinto nella classifica Aspiranti.

Nel Gigante di sabato, buone prestazioni anche per Eleonora Pizzi che ha sfiorato il podio chiudendo in 4^ posizione e la stessa Giorgia Sala che ha chiuso in 6^ posizione. Poco più dietro, Giulia Bonaso 16^ e Vittoria Giacomelli 17^, a seguire Clelia Milani 29^, Aurora Cervini 44^ e Elisa Bormolini 46^.

Nella seconda gara, caratterizzata dai podi di Amidei e Sala, è spiccato l’ottimo 7° posto di Vittoria Giacomelli (che le è valso il 1° posto nalla classifica Aspiranti), seguito dall’11° posto di Eleonora Pizzi, quindi Giulia Bonaso 28^, Clelia Milani 32^, Elisa Bormolini 40^ e Aurora Cervini 41^. Entrambe le gare sono state vinte da Sofia Amigoni.

Nella prima gara maschile, il migliore dei lecchesi è stato Matteo Vaglio andato vicino al podio con il 5° posto seguito da Raffaele Monaco 6°. Quindi: Giacomo Galli 14°, Riccardo Mariuzzo 21°, Ruggero Traniello 24°, Nico Picech 26°, Tommaso Vistali 29°, Simone Tondale 32°, Leo Lampugnani 37°, Martino Galli 53°, Ivan Bertoldini 62° e Luca Baragiola 67°. Fuori nella seconda manche Alessandro Pizzi e nella prima Giorgio Ferri e Marco Balen.

Nella gara di ieri, domenica, Giacomo Galli chiude in 10^ posizione, seguito da Nico Picech in 14^. Quindi, Riccardo Mariuzzo 20°, Alessandro Pizzi 21°, Simone Tondale 26°, Leo Lampugnani 31, Martino Galli 35°, Tommaso Vistali 37°, Marco Balen 46°, Edoardo Carraro 48°, Ivan Bertoldini 53° e Luca Baragiola 57°. Fuori nella prima manche Giorgio Ferri e Matteo Vaglio. Tra i non partiti Ruggero Traniello.