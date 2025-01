OLGINATE, PRENDE A PUGNI UN CARABINIERE: ARRESTO CONVALIDATO E PROCESSO FISSATO PER IL 25 FEBBRAIO

OLGINATE – La relazione con la compagna era ormai finita, ma lui è tornato nella casa della donna a Olginate dove è scoppiata una lite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l’uomo ha sferrato due pugni a un agente, mandandolo in ospedale. Prognosi di tre giorni per il carabiniere.

L’uomo, un 50enne senza fissa dimora, è stato così arrestato e agli inquirenti ha manifestato l’intenzione di andare in carcere perché, allontanato dalla ex, era ormai senza casa.

Oggi, assistito dall’avvocato Tania Di Fazio, è stato processato per direttissima davanti al giudice monocratico del tribunale di Lecco, Angelo Parisi, che ha convalidato l’arresto e fissato il processo al 25 febbraio. Nel frattempo l’uomo è stato portato nel carcere di Pescarenico, non avendo una dimora e non essendoci altre alternative.