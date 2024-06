SERIE C: CALCIO LECCO NEL GIRONE A, SI PARTE IL 25 AGOSTO

ROMA – Il Consiglio Direttivo di Lega Pro ha comunicato la composizione dei gironi del Campionato Serie C NOW per la stagione 2024/2025. Il torneo inizierà domenica 25 agosto per concludersi domenica 24 aprile 2025.

Una la sosta, il 29 dicembre. Tre i turni infrasettimanali: mercoledì 25 settembre, mercoledì 30 ottobre e mercoledì 12 marzo 2025. La Coppa Italia di C inizierà invece domenica 11 agosto per concludersi mercoledì 9 aprile.

La Calcio Lecco, retrocessa dalla Serie B, è stata inserita nel girone A che è così composto: AlbinoLeffe, Alcione, Arzignano, Atalanta U23, Caldiero, Clodiense, Feralpisalò, Giana, Lecco, Lumezzane, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Vicenza, Virtus Verona.

Come da regolamento, le seconde squadre sono in tre gironi differenti: nel girone A l’Atalanta U23, nel B il Milan Futuro e nel C la Juventus Next Gen.