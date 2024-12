SPETTACOLARE E APPREZZATO PRESEPE VIVENTE PER LE VIE ANTICHE DI LAORCA

LECCO – Una edizione memorabile per il presepe vivente organizzato nel rione lecchese di Laorca. Quest’anno la rappresentazione si è svolta domenica pomeriggio e ha visto la partecipazione di numerosi figuranti che hanno riportato in vita la gioia della Natività per i tanti spettatori che sono intervenuti a vederlo. Nonostante la pioggia e il freddo, l’evento ha coinvolto e appassionato i visitatori. Ottima l’organizzazione che ha coinvolto tanti residenti (hanno cucito i costumi e realizzato le scenografie) e alcune associazioni impegnate a far vivere il rione.

La rappresentazione è iniziata con l’annuncio dell’Angelo a cui è seguito un lungo corteo che ha percorso alcune stradine storiche del Rione, confluendo in piazza Giovanni Paolo II davanti alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Ad accompagnare la rappresentazione la musica dal vivo. I visitatori hanno potuto ammirare diversi stand dedicati ai vecchi mestieri con apprezzati figuranti, bravi a ricreare un’atmosfera “antica” che ha dato un tocco in più al tutto.

Photo courtesy Giancarlo Airoldi e da Facebook