CALCIO, IL LECCO SALUTA LOAUKIMA: ACCORDO PER LA RESCISSIONE

LECCO – Finisce l’avventura bluceleste per Corentin Louakima, che come, comunica la Calcio Lecco 1912, ha raggiunto con la società un accordo per la risoluzione del contratto.

Arrivato nel gennaio dello scorso anno dalla Roma, squadra con la quale ha vinto la Coppa Italia Primavera, il terzino destro non ha mai convinto a pieno i vari allenatori che si sono succeduti prima in Serie B e poi in C.

“La società ringrazia Corentin e gli augura le migliori fortune professionali e personali per il futuro” comunica il club lariano.