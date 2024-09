ALLA TORRE VISCONTEA “IL TRAMONTO DEL PAESAGGIO”, SCENE DI NATURALISMO LOMBARDO

LECCO – Venerdì 6 settembre alle 18, presso Palazzo delle Paure, si terrà l’inaugurazione della mostra “Il tramonto del paesaggio. Antichi e nuovi orizzonti nell’arte naturalistica lecchese e lombarda“. L’evento, organizzato da Lumis Arte, sarà seguito da un momento nella vicina sede di mostra della Torre Viscontea (Piazza XX Settembre, 3).

La mostra ruoterà attorno ad una importante questione curatoriale: la pittura naturalistica può essere ancora attuale al giorno d’oggi? L’arte naturalistica potrà tornare a risplendere nel mondo dell’arte contemporanea, in cui pare aver perso un ruolo di rilevanza? Oppure forse l’importanza artistica del naturalismo è tramontata per sempre?

Questo tema verrà sviscerato in un allestimento diviso in tre sezioni, dedicate al dialogo tra pittura, fotografia e natura, al rapporto/scontro tra arte astratta e natura e, infine, al dialogo/dibattito tra tecnologia, essere umano e ambiente naturale.

L’itinerario partirà dall’inizio del ‘900 per arrivare ai giorni nostri, attraverso l’esposizione di 60 opere tra dipinti, sculture, installazioni e fotografie, create da 21 tra artisti ed artiste non solo provenienti della provincia lecchese, ma anche da altre zone lombarde (Milano, Bergamo, Pavia, Como).

L’esposizione prenderà il via da uno degli ultimi quadri dipinti in vita da Emilio Gola (Venezia), che sarà presente in mostra con altre due opere, legate al suo amato borgo di Mondonico (Olgiate Molgora, Lecco).

Di Ennio Morlotti (dieci opere) saranno presentate una sua visione dei Dossi di Mondonico e dell’Adda a Imbersago: verrà inoltre proposto un focus sulle sue ultime Bagnanti (foto in copertina) e su alcuni suoi giovanili paesaggi della città di Lecco. Presente anche un approfondimento sulla produzione del meratese Antonio Scaccabarozzi (otto opere), tra cui alcune inedite e mai esposte.

Artisti esposti: Stefano Armanini, Giuseppe Banchieri, Mauro Bellucci, Mauro Benatti, Giuseppe Brambilla “Il Sancina”, Raffaele Buonuomo, Stefano Caimi, Giulio Cerocchi, Luigi Erba, Edoardo Fraquelli, Donato Frisia, Donato Frisia Jr., Nicoletta Gatti, Emilio Gola, Sara Invernizzi, Ennio Morlotti, Daniele Re, Antonio Scaccabarozzi, Gino Scagnetti, Gianni Secomandi, Tino Vaglieri.

La mostra sarà aperta secondo i seguenti orari:

lunedì, martedì e mercoledì: chiuso

giovedì: 10 – 13

venerdì: 14 – 18

sabato: 14 – 18

domenica: 10 – 18

Ingresso libero.

Per informazioni sulle aperture delle mostre:

Mail: torreviscontea@comune.lecco.it

palazzopaure@comune.lecco.it

Telefono: 0341 282396 – 0341 286729

Per richieste informazioni sulla parte curatoriale della mostra:

E-mail: lumisarte@yahoo.com

Telefono: 3480893538