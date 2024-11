CMLO, CIVICI E LEGA “TENDONO LA MANO”, PROPOSTA LA VICEPRESIDENZA

SALA AL BARRO – Trattative in corso (non facili) per evitare interventi “dall’alto” sulla Comunità Montana Val San Martino-Lario Orientale, l’unica in tutta la Lombardia a non essere riuscita ad eleggere presidente e giunta esecutiva.

L’area che fa riferimento ad Antonio Rusconi e che ha raccolto 13 voti su 26 nella burrascosa serata del “primo tentativo” ora prova a ricucire con l’asse – del tutto particolare – che vede insieme PD e Fratelli d’Italia. Proponendo un accordo di questo genere – anticipato in esclusiva da Lecco News: “in cambio” della presidenza della CM a Rusconi, due assessori (di cui uno con la qualifica di vicepresidente) scelti dalla Valle San Martino (uno della parte lecchese e uno della bergamasca), nonché la presidenza dell’assemblea scelta dalla Valle San Martino e indicato dal gruppo Fasoli.

Accanto al presidente, civici e Lega si terrebbero due assessorati (a Scola di Civate e Bussola di Ballabio).

Accetteranno, gli “altri”? Lo sapremo a breve, anche perché i tempi stringono e la proposta sta già circolando negli ambienti politici e istituzionali interessati alla partita.

