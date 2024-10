COLICO. UN COMITATO PER TRASFERIRISI NELLA PROVINCIA DI SONDRIO

COLICO – Affiancare due brand turistici sempre più conosciuti: Como Lake e Valtellina. Rendere ancora più efficaci ed efficienti le sinergie, già oggi esistenti, tra Colico, il Morbegnese e la Valchiavenna: dalla scuola allo sport, dall’industria al turismo. Questi alcuni degli obiettivi del Comitato popolare ‘Colico in Valtellina’.

Il sogno è entrare a far parte della provincia di Sondrio che, con l’allargamento a Ovest, andrebbe ad accogliere un Comune in cui vivono oltre 8mila abitanti. ‘Il Bitto sposerà l’agone?’ è il messaggio scelto dal Comitato popolare costituitosi in questi giorni per raggiungere il traguardo. Un’iniziativa nata spontaneamente che va a intercettare un sentimento sempre più diffuso tra la popolazione di Colico.