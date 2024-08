LETTERA/”COMUNITÀ ENERGETICHE, UN’OCCASIONE SPRECATA PER CALOLZIO”

Apprendiamo dal sito del GSE (Gestore dei Servizi Energetici, società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che in Italia promuove lo sviluppo sostenibile attraverso l’incentivazione delle fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica e della mobilità sostenibile) che in data 31 luglio u.s., ha confermato presidente Paolo Arrigoni, ex senatore ed ex sindaco di Calolzio.

Un mese fa era stata diffusa la notizia della neonata Comunità Energetica Rinnovabile (CER) My Solaris E.T.S. che opererà in Val San Martino intercettando gli incentivi messi a disposizione del PNRR.

Per meglio comprendere la portata di questa opportunità senza dubbio servirebbe un percorso guidato che indirizzi la cittadinanza verso una politica dell’energia condivisa.

Già, la politica… Sul territorio si è costituita la CER della Provincia di Lecco, mentre a Calolziocorte la maggioranza del fare che amministra il Comune sembra essere un pochino anchilosata sulle gambe…

A fine 2023 Regione Lombardia ha messo a disposizione dei fondi per questo progetto e 39 comuni – tra cui Merate, Oggiono, Missaglia e i nostri vicini Monte Marenzo, Carenno, Olginate – aderirono. Oggi la CER provinciale è cosa fatta con anche l’endorsement del consigliere Fabio Mastroberardino, che in Provincia dichiara di avere raggiunto un obiettivo politico di grande importanza, mentre a Calolziocorte i suoi colleghi al timone dell’amministrazione non sembrano udire nemmeno in lontananza questo eco.

Davvero incomprensibile l’atteggiamento lassista (?) della maggioranza del fare che amministra Calolziocorte, soprattutto se si pensa che proprio in commissione territorio e poi in Consiglio Comunale nel 2021 con la collaborazione dell’allora senatore Paolo Arrigoni – già sindaco di Calolziocorte e oggi riconfermato presidente del GSE a livello nazionale – venne presentato questo progetto delle CER.

Curioso davvero, se sempre Arrigoni – unitamente a Gava e Locatelli anch’essi in quota Lega – hanno tenuto in Senato una conferenza stampa il 21 aprile 2021 dal titolo “Comunità Energetica Rinnovabili – Il ruolo dei Comuni nella transizione ecologica” – Prima gli Italiani.

Una sottigliezza “politica” o una scarsa propensione sul tema da parte di Ghezzi e dei suoi colleghi?

Mah… Di sicuro – non avendo investito su questa opportunità – non figureranno Primi tra gli Italiani (aderenti alle CER).

