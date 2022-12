LECCO – Sono cronaca e viabilità a fare la voce grossa nella classifica degli articoli più letti nel 2022 su LeccoNews, tradizionale appuntamento di fine anno che ripercorre i momenti clue del nostro giornale.

Il podio porta la firma della SS36, che, per un motivo o per l’altro, non smette mai di far parlare di sé. Sul gradino più alto la recentissima ultim’ora della frana che ha tenuto migliaia di lettori col fiato sospeso, spezzando il collegamento principale tra Lecco e la Valsassina.

Alle sue spalle grande visibilità per il camionista che ha invaso in contromano lo svincolo di via Pergola, fortunatamente senza causare danni per l’attenta guida di chi, procedendo in senso corretto, si è ritrovato di fronte il muso dell’autocarro.

Medaglia di bronzo, ma forse meriterebbe l’oro, per l’autista che a gennaio schivò incredibilmente un gruppo di asini in superstrada con una manovra da Formula 1… in autocisterna. Disastro sfiorato se si pensa ai 12mila litri di gasolio trasportati dal mezzo.

Traffico e caos a completare la top five. In un caso fa storcere il naso la scelta di ricorrere ai movieri per gestire macchine e mezzi pesanti lungo la strada vecchia tra Lecco e Ballabio. Nell’altro, è un masso sul tratto di superstrada di Abbadia a far arrabbiare centinaia di automobilisti diretti verso Valsassina e Valtellina per ferragosto.

Al sesto posto finalmente una nota positiva, con la rimozione del cartello fuorviante, che ha indotto diversi utenti alla guida ad imboccare in contromano il raccordo Lecco-Valsassina, mentre si torna a parlare di frana alla settima posizione, con il racconto dei due uomini a bordo del furgone miracolosamente salvi dopo essere stati colpiti da un enorme masso.

Per trovare la prima notizia che si allontana dalla viabilità dobbiamo attendere l’ottava piazza, con la cronaca del giovanissimo feritosi in casa dopo aver sferrato un pugno a una vetrata. Nota decisamente più rosea quella al nono posto: amore e gioia battoni i pregiudizi nella prima unione civile di Ballabio, che ha visto protagoniste Claudia e Marianna.

Chiude la speciale classifica il triste epilogo di Alberto Ongania, con il ritrovamento del corpo dopo tre settimane di ricerche.

In ultima analisi spazio alle categorie: la più cliccata, come è facile intuire, è quella della Viabilità, mai come quest’anno al centro dell’interesse popolare. Alle sue spalle Città, mentre Valsassina perde una posizione rispetto allo scorso anno. Quarto posto per la Montagna, al quinto lo Sport, che scavalca la Cronaca.

RedLN